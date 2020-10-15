تفرض بريطانيا قيودًا أكثر صرامة على لندن في محاولة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا وذلد بداية من السبت القادم.
وأعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن قرارات جديدة بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج، واختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال وزير النقل البريطاني إنه تقرر عزل المسافرين إلى بريطانيا في منازلهم لمدة اسبوع ثم القيام بفحص كورونا عقب مرور الأسبوع، لكنه لم يكشف عن توقيت إطلاق هذه الخطة.
وأضاف أن فحص فيروس كورونا سيتم بعد أسبوع من الحجر الصحي الذاتي، وسيكون على حساب المسافر في منشآت تابعة للقطاع الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تفرض قيودًا أكثر صرامة على لندن لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.