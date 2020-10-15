عداد كورونا.. الكويت تسجل 746 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 114015 حالة.

كما أشارت الوزارة الكويتية الي أنه ايضا تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 684 حالة.

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة.

كما أفاد بأن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 8554 مسحة، مجددا الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 610 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.