العراق: إحباط محاولة تفجير سوق شعبي شرق بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم (الخميس) عن احباط محاولة تفجير سوق شعبي في محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وذكر المصدر العراقي ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "قوة من الجيش العراقي تمكنت من ابطال مفعول عبوة ناسفة كانت معده لتفجير سوق الشيخ حمد بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تمكن من إبطال مفعول العبوة عن طريق تفجيرها وسط إجراءات أمنية مشددة شرق بغداد.

وأضاف المصدر،الذي رفض الكشف عن اسمه، أن عملية ابطال مفعول العبوة الناسفة لم تسفر عن وقوع أي اضرار مادية أو خسائر بشرية تذكر.

ويأتي هذا عقب يومين من إحباط القوات الأمنية العراقية تفجيرا في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.