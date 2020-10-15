أرمينيا تؤكد إسقاط طائرة أذربيجانية من طراز سوخي 25

أكدت أرمينيا اليوم الخميس علي إسقاط طائرة أذربيجانية من طراز سوخي 25 .

أعلنت أذربيجان، أنها قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ في إرمينيا، كما قصفت القوات معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وحذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء، من أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية فورا مع أي دولة تعترف باستقلال إقليم قره باغ.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدعلييف، مواصلة العمليات العسكرية في إقليم ناجورني كاراباخ.