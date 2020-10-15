السعودية تسجل 472 إصابة بـ كورونا و19 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح الإجمالي 341062 حالة. وأفادت الصحة السعودية بأنه تم تسجيل 507 حالات تعافي جديدة ليصبح الإجمالي 327327 حالة. كما سجلت الوزارة السعودية 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5127 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8608 والحالات الحرجة 829 حالة.

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