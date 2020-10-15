أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بتبادل إطلاق الاسرى ويطالب بسلام شامل

المؤتمر يرحب بتبادل إطلاق الاسرى ويطالب بسلام شاملرحب المؤتمر الشعبي العام ببدء الخطوات التنفيذية لإتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين لجنة الأسرى في الوفد الوطني وممثلي حكومة الفار هادي والذي تم بإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد مارتن غريفيث والقاضي بإطلاق (1000) أسيراً من الطرفين.

واشاد مصدر مسئول بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بجهود لجنة الاسرى وفريق الوفد الوطني، وفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحرير قرابة 600 اسيرا للجيش واللجان الشعبية على مجموعات متتالية، واشار المصدر إلى تضحيات الأسرى واستبسالهم في جبهات الدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقلاله.

واعتبر المصدر بدء تنفيذ الإتفاق على ارض الواقع خطوة إيجابية في سبيل إطلاق بقية الأسرى والمحتجزين وإغلاق ملف الاسرى باعتباره ملف إنساني بحت بالدرجة الأولى، مطالبا بأن تتبع هذه الخطوة خطوات إضافية بإتجاه تحقيق السلام الشامل وإيقاف العدوان ورفع الحصار الظالم على اليمن.

