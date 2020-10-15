السعودية تحصل على رخصة صناعة طائرات التايفون المقاتلة

فى خطوة تعزيز وتوطين الصناعات الدفاعية محليًا، حصلت المملكة العربية السعودية ممثلة فى الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" على رخصة الجودة كأول شركة سعودية تصنع مكونات طائرات تايفون في السعودية من شركة “بي أي إي سيستمز” BAE Systems الجوية التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وتتيح هذه الرخصة للشركة أن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة للشركة البريطانية لتوفير المكونات الآلية لطائرات تايفون في المملكة العربية السعودية.

وتعد طائرات التايفون البريطانية الصنع أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرات عالية على القتال وحمل عدة أنواع من الأسلحة وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة .

ويمتلك طائرات التايفون المقاتلة كل من سلاح الجو الملكي البريطاني والألماني والقوات الجوية الإيطالية والإسبانية والنمساوية والقوات الجوية الملكية السعودية.