فى خطوة تعزيز وتوطين الصناعات الدفاعية محليًا، حصلت المملكة العربية السعودية ممثلة فى الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" على رخصة الجودة كأول شركة سعودية تصنع مكونات طائرات تايفون في السعودية من شركة “بي أي إي سيستمز” BAE Systems الجوية التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وتتيح هذه الرخصة للشركة أن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة للشركة البريطانية لتوفير المكونات الآلية لطائرات تايفون في المملكة العربية السعودية.
وتعد طائرات التايفون البريطانية الصنع أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرات عالية على القتال وحمل عدة أنواع من الأسلحة وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة .
ويمتلك طائرات التايفون المقاتلة كل من سلاح الجو الملكي البريطاني والألماني والقوات الجوية الإيطالية والإسبانية والنمساوية والقوات الجوية الملكية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تحصل على رخصة صناعة طائرات التايفون المقاتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.