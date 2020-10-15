أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدربه الدهبلي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدربه الدهبليبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ /عبدربه الخضر الدهبلي - وكيل محافظة البيضاء-رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مكيراس، عضو للجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته في إصلاح ذات البين، وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر المؤسسة والفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية في محافظة البيضاء ومديرية مكيراس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/عبدالقوي عبدربه الخضر الدهبلي واخوانه وإلى كافة آل الدهبلي بمديرية مكيراس محافظة البيضاء، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن عظيم المواساة وصادق العزاء بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

