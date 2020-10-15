كورونا يتسلل إلى حملة بايدن.. وتعليق سفر كامالا هاريس

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، ثبوت إصابة اثنين من أعضائها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، علقت الحملة تنقلات المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، بعد اكتشاف إصابات شخصين من المقربين منها بفيروس كورونا.

وأكد مدير حملة بايدن جين أومالي ديلون في بيان أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق مع أي شخص من المصابين قبل ثبوت إصابتهما بالوباء.

لكن مع ذلك، تم إلغاء رحلة هاريس التي كانت مقررة إلى نورث كارولينا اليوم الخميس، ومن المقرر تعليق سفرها حتى الاثنين الماضي.

وأوضح مدير الحملة أن كامالا خضعت لفحصين فيروس كورونا منذ 8 أكتوبر الجاري وكانت نتائجهما سلبية

وأشارت الحملة الانتخابية إلى أن هاريس ليست مضطرة للخضوع للحجر الصحي، وستعود لحضور الحملات بدءا من 19 أكتوبر الجاري.

ومن جانبها، قالت جين أومالي ديلون إحدى المسؤولات في فريق حملة المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض في بيان "بدافع الحذر الشديد والتزام فريق حملتنا أعلى مستويات الوقاية، نلغي كل رحلات السيناتورة هاريس المقررة حتى يوم الأحد 18 أكتوبر".