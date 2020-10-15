المرصد السوري: وصول دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لـ تركيا إلى أذربيجان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان.

وقال المرصد السوري، نقلًا عن مصادره، إن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة السوريين وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم ناجورني قره باج إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآمينية

وأكد وصول دفعة جديدة من السوريين إلى أذربيجان، تتضمن نحو 200 مقاتل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم هناك، ما لا يقل عن 1650 مرتزق.

ولفت المرصد إلى أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفا من المجتمع الدولي بما يتعلق بقانون "تجنيد المرتزقة".

أما عن حصيلة ضحايا المعارك من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، قال المرصد إنها ارتفعت إلى ما لا يقل عن 126 قتيل، بينهم 92 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال البقية في أذربيجان.