أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بـ كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,603,982 من بينهم 39,122 حالة وفاة وتعافى 1,325,204 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت قد أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن الشباب والأصحاء قد يضطرون للانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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