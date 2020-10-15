أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بـ كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,603,982 من بينهم 39,122 حالة وفاة وتعافى 1,325,204 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكانت قد أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن الشباب والأصحاء قد يضطرون للانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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وأكدت سواميناثان أن العاملين في مجال الصحة وأولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد ستكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح في حالة جاهزيته.
وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية،: "يتفق معظم الناس على أن التطعيم لا بد أن يبدأ بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية مع مرضى كوفيد-19، لكن نحتاج أيضا إلى تحديد أي منهم هو الأكثر تعرضًا للخطر، ثم كبار السن".
وأضافت "سيكون هناك الكثير من الإرشادات التي ستصدر لاحقا بهذا الخصوص، لكنني أعتقد أن الشخص العادي، الشاب السليم، قد يضطر إلى الانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح".
وأعربت سواميناثان عن أملها في أن يتوفر لقاح فعال واحد على الأقل بحلول عام 2021، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون متاحًا إلا "بكميات محدودة".
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