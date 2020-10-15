يحدث بـ الحرم المكي.. امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة في مشهد نادر

فى مشهد نادر لم يحدث من قبل، ظهرت امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .
وبحسب الفيديو الذى لاقى تفاعلا منقطع النظير والذى لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.
مشهد نادر.. امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها. #عاجل_الإمارات pic.twitter.com/zNJCiNA8i4— عاجل الإمارات (@UAE_AJIL)
مشهد نادر.. امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها. #عاجل_الإمارات pic.twitter.com/zNJCiNA8i4— عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) October 15, 2020
يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.
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