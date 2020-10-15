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يحدث بـ الحرم المكي.. امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة في مشهد نادر

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فى مشهد نادر لم يحدث من قبل،  ظهرت امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة  خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي . 

وبحسب الفيديو الذى لاقى تفاعلا منقطع النظير والذى  لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة في أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس .

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

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