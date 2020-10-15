يحدث بـ الحرم المكي.. امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة في مشهد نادر

فى مشهد نادر لم يحدث من قبل، ظهرت امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب الفيديو الذى لاقى تفاعلا منقطع النظير والذى لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

مشهد نادر.. امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها. #عاجل_الإمارات pic.twitter.com/zNJCiNA8i4 — عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) مشهد نادر.. امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها. #عاجل_الإمارات pic.twitter.com/zNJCiNA8i4 — عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) October 15, 2020 وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.