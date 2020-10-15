الصين تفحص 10 ملايين مواطن بمدينة تشينجداو خوفا من تفشي جديد لكورونا

أجرت السلطات الصحية الصينية، حتى اليوم الخميس، ما يقرب من 10 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمدينة تشنجيداو، وذلك عقب ظهور حالة مصابة بالفيروس.

وذكرت شبكة "سي جي تي ان" الصينية أن السلطات الصينية تقترب من إنهاء حملتها لفحص سكان الولاية والمدينة، والمستمرة منذ 5 أيام.

وتشن السلطات الصينية، حملة موسعة في مدينة تشينجداو، والتي تضم الملايين؛ وذلك عقب اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واكتشفت السلطات الصينية، 6 إصابات في المدينة؛ ما رفع حدة المخاوف من عودة ظهور الوباء.

ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19، لكنّ بؤرة العدوى لم تُعرف بعد.

وتسببت هذه الإصابات؛ في إجراء فحوصات لما يقرب من 10 مليون شخص، فيما لم تحدد السلطات بالضبط، عدد الأشخاص الذين سيتم اخضاعهم لفحوص.