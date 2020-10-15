رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر قمة التكتل وتخضع للحجر الصحي

غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، قمة الاتحاد الأوروبي للخضوع للحجر الصحي بعد مخالطتها شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.

وقالت أورسولا في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "تم إبلاغي أن أحد أعضاء مكتبي ثبتت إصابته بفيروس كورونا هذا الصباح.. برغم إني نتيجة فحصي سلبية. لكن كإجراء احترازي، سأغادر المجلس الأوروبي فورًا للخضوع للعزل الصحي".

ويعقد الاتحاد الأوروبي قمة، يومي الخميس والجمعة، يناقش فيها الملف التركي، خاصةً في ظل تجاوزات أنقرة التي أدانها التكتل في الفترة الأخيرة، خاصة التدخل في الصراع الأخير بين أذربيجان وأرمينيا، وانتهاكاتها في شرق المتوسط.

وتأتي القمة بعد أيام من إصدار المفوضية الأوروبية تقريرًا قالت فيه إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تلاشت.

ولوح الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ سابقٍ، بفرض عقوبات ضد أنقرة، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن لائحة العقوبات ضد تركيا لا تزال على الطاولة ما لم يحدث أي تقدم بنهاية العام.