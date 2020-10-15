حالات التعافى تفوق الإصابات.. بشرى في أرقام كورونا بـ السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (472) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 507 حالات تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (327,327).

وفى الوقت الذى يستعد فيه العالم لاستقبال موجة ثانية من الفيروس، تحكم المملكة العربية السعودية قبضتها على الفيروس وتقوض من حركة إنتشاره بإلتزامها بعدة إجراءات إحترازية حازمة يلتزم بها المواطنون ومن يخالف يعرض نفسه للعقوبة .

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، كما على كل شخص عند خروجه من المنزل وضع كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمٍ على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.