ترجيح إحالة جريمة الزرقاء لمحكمتي الجنايات وأمن الدولة

دوت الخليج :- تدرس جهات قضائية ملف جريمة الزرقاء لغايات تحديد جهة النيابة المختصة، حيث رجحت مصادر أن ينظر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهم الشروع بالقتل والخطف والتسبب بعاهة مستديمة للفتى البالغ من العمر 16 عاما. فيما من المتوقع تحويلها إلى مدعي عام أمن الدولة للتحقيق مع المتهمين بخطف الطفل وبتر يديه وفقء عينيه بتهم تشكيل عصابة أشرار والاتفاق الجنائي والقيام بأعمال من شأنها ترويع المجتمع ، وفق الغد" .

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