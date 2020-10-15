أخبار اليمن : الشوافي يكشف غرة ربيع الأول وموعد المولد النبوي

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الشوافي يكشف غرة ربيع الأول وموعد المولد النبوي

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442، وتحديد موعد المولد النبوى الشريف. الشوافي يكشف غرة ربيع الأول وموعد المولد النبويكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442، وتحديد موعد المولد النبوى الشريف. وقال الشوافي تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر بعد غروب شمس الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 من شهر صفر 1442 هجرية وتحديداً حوالي الساعة 10:31م بتوقيت صنعاء (UTC+3) وحكم رؤية الهلال مستحيلة في ذات اليوم، وتحت قيد الاخذ بإختلاف المطالع يكون السبت متمم لشهر صفر، والأحد 18 أكتوبر بداية شهر ربيع الأول 1442 هجرية. وأكد الشوافي أن المولد النبوي الشريف يوافق يوم الخميس 29 أكتوبر 2020.

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