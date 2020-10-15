مقتل 5 جنود باكستانيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال غربى البلاد

وأوضح الجيش الباكستانى، فى بيان له حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن العبوة الناسفة التى زرعها إرهابييون فى منطقة "رزمك" انفجرت أثناء مرور موكب عسكرى. وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أفراد بينهم ضابط على رتبة كابتن.

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