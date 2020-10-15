ألمانيا وفرنسا تمهلان تركيا أسبوعا لتوضيح موقفها فى شرق المتوسط

قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، تعليقا على إمكانية فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على تركيا على خلفية التطورات الأخيرة فى شرق المتوسط، إن التكتل سينتظر أسبوعا قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف فى هذه الظروف.





واتهمت فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، تركيا بمواصلة استفزازات موجهة ضد الاتحاد الأوروبى فى شرق البحر المتوسط، ومنحتاها مهلة أسبوع لتوضيح موقفها، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وندد وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، أثناء مؤتمر صحفى مشترك عقده فى باريس مع نظيريه الفرنسى جان إيف لودريان، والبولندى زبيغنيف راو، بقرار تركيا إعادة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى المياه المتنازع عليها بينها واليونان وقبرص فى شرق البحر المتوسط، واصفا إياه بأنه "غير مقبول".

وأوضح: "لم تنعقد المناقشات المتوقعة مرتين، ولا نعلم متى ستنعقد، يتعين أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيكون هناك أى تقدم خلال أسبوع، وعندها سندرس الموقف الواجب للاتحاد الأوروبى اتخاذه".

من جانبه، ذكر الوزير الفرنسى لودريان أن تركيا "تقوم بأعمال استقزازية غير مقبولة باستمرار"، مشددا على أن "الكرة الآن فى ملعب أنقرة، غير أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار".

وانتقد لودوريان دور تركيا فى النزاع الأرمنى-الأذربيجانى فى قره باغ، مشددا أنه لا حل عسكريا للأزمة، ولذلك ينبغى تطبيق وقف إطلاق النار.

وتابع: "ما نراه اليوم هو أن تركيا هى البلد الوحيد الذى لا يدعو لاحترام وقف إطلاق النار، وهذا أمر ضار".