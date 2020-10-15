أرمينيا تشكو تركيا للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية

أبلغت أرمينيا المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol) أن تركيا تغلق مجالها الجوي لنقل الشحنات الإنسانية إلى جمهورية جنوب القوقاز، حسبما أفادت لجنة الطيران المدني الحكومية الأرمينية، اليوم الخميس.

"لن يتم تنفيذ رحلة الخطوط الجوية القطرية من لوس أنجلوس إلى يريفان المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر لتوصيل الشحنات الإنسانية إلى البلاد". وكانت الرحلة تهدف إلى المضي قدمًا عبر المجال الجوي لتركيا ؛ ولم تسمح بهذه الرحلة، لدينا أسباب للاعتقاد بأن أنقرة تغلق مجالها الجوي عن عمد وهذا ما أبلغنا به Eurocontrol" وفقا لما ورد في البيان، حسب وكالة "تاس" الروسية.

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وصرحت السلطات الأرمينية في مناسبات عديدة أن تركيا متورطة بشكل مباشر في الصراع في ناغورني كاراباخ.

كما تعتقد قيادة الجمهورية الأرمينية، أن أنقرة لا ترسل فقط أفرادها العسكريين لمساعدة أذربيجان، بل تقوم أيضًا بإعادة انتشار المرتزقة من التجمعات السورية الخاضعة للسيطرة إلى منطقة الصراع في ناجورني كاراباخ.

واندلعت اشتباكات متجددة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر، مع اندلاع معارك عنيفة في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وشهدت المنطقة اندلاع أعمال عنف في صيف 2014

وفي يوليو الماضي، فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وبدأت جهود التعبئة، وأفاد طرفا النزاع بسقوط ضحايا بينهم مدنيون.

واندلع الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة مرتفعات ناجورنو كاراباخ، وهي منطقة متنازع عليها كانت جزءًا من أذربيجان قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، ولكن كان يسكنها في الأساس الأرمن العرقيون

وفي فبراير 1988 بعد إقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي، أعلنت المنطقة انسحابها من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي الفترة 1992-1994، تفاقمت التوترات وانفجرت وتحولت إلى عمل عسكري واسع النطاق للسيطرة على الجيب وسبع مناطق مجاورة بعد أن فقدت أذربيجان السيطرة عليها.

واستمرت المحادثات حول تسوية ناجورنو كاراباخ منذ عام 1992 في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة الرؤساء المشاركين الثلاثة - روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.