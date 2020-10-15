رئيس وزراء أرمينيا: حق شعب ناجورني كاراباخ في تقرير مصيره خط أحمر

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن حق ناجورني كاراباخ في تقرير مصيره، يعد الخط الأحمر للبلاد في النزاع مع أذربيجان، مشيرا إلى أنه لا يمكن التخلي عن ذلك.

وقال باشينيان في مقابلة مع "روسيا سيجودنيا"، دميتري كيسيليف، إنه "يوجد مثل هذا الخط الأحمر، وهذا الخط هو حق شعب ناجورني كاراباخ في تقرير مصيره".

وأضاف باشينيان، أن أرمينيا كانت مستعدة دوما لمثل هذه التسوية. وكانت المبادرة الأكثر شهرة هي مبادرة قازان، لكن أذربيجان رفضت التوقيع على هذه الاتفاقات لأنها لم ترغب ولن ترغب في قبول حق الأرمن في كاراباخ".

وأعلنت أرمينيا اليوم الخميس إسقاط طائرة أذربيجانية من طراز سوخي 25.

فيما ذكرت أذربيجان، أنها قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ في إرمينيا، كما قصفت القوات معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

يأتي ذلك في انتهاك للهدنة التي وضعها منذ أيام بعد التوصل إليها إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.