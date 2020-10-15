تنبؤات مثيرة ومخيفة .. ابنة شقيق ترامب: الأمر ليس سهلا إذا خسر الانتخابات

ويتخلف الرئيس الأمريكي حاليًا عن منافسه بايدن في استطلاعات الرأي، وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية هناك مخاوف من أن ترامب لن يجعل الفترة الانتقالية سهلة إذا خسر، معترفًا بأنها ستكون "غير معقولة ومثيرة للاشمئزاز".

ماري ترامب، التي تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من العام الجاري لتأليفها كتابًا يروي كل شيء عن عمها، تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيجعل الأمور صعبة بقدر الإمكان لأن "الخسارة ليست شيئًا مقبولًا في عائلتي" حسب قولها.

وقالت ماري ترامب "لن يأخذ الأمر بشكل جيد، الخسارة ليست بالشيء المقبول في عائلتي، وضع جدي شركته وعائلته على أنها لعبة محصلتها صفر، وهذا يعني أن شخصًا واحدًا فقط يمكنه الفوز وكل شخص آخر بحاجة للخسارة". وأضافت "من أجل الفوز، تم تدريب دونالد على فعل كل ما يتطلبه الأمر، سواء كان ذلك كذبًا أو غشًا أو سرقة، من ناحية، نحن في طريق صعب ومن ناحية أخرى، فهو في طريق صعب إذا فاز بالفعل نائب الرئيس بايدن". ثم تسأل سؤالًا مثيرًا للاهتمام، وهو ما إذا كانت قد رأت الرئيس الأمريكي يتصرف بالطريقة التي هو عليها الآن، وتكشف "لا" وتضيف: لا أعتقد هذا لأنه أسوأ، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي تغير هو السياق". وأضافت "عندما كنت أعرف دونالد، كان هناك دائمًا شيء ما يكسر طريقه، ولكن كان هناك دائمًا شخص ما هناك لتنظيف الفوضى، كان هناك دائمًا شخص ما لتسليمه مئات الملايين من الدولارات لإنقاذه، إنه في عالم مختلف تمامًا في الوقت الحالي حيث لم يتبق أحد لمساعدته في المأزق التي يواصل الدخول فيه، أعتقد أن هذا هو الضغط الذي يشعر به". وتعتقد ماري أن هذا كان "علامة غير معهودة على الضعف" من ترامب ولكن من غير المرجح أن يكسب الناس بمثل هذا باستخدام "كراهية النساء والعنصرية".

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