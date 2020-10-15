بريطانيا تضع إيطاليا على قائمة الدول غير الآمنة من كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ضرورة وضع العائدين من إيطاليا بداية من الأحد المقبل، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووضعت الحكومة البريطانية، إيطاليا ضمن قائمة الدول غير الأمنة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما أضافت اليونان، وكريت.

وتسجل إيطاليا ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا اليومية، خلال الفترة الماضية، ما آثار التخوفات من تفشي جديد للفيروس.

فيما أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 8804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في ارتفاع قياسي جديد للإصابات.

وطور العلماء اختبارًا سريعًا للغاية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "Covid-19" يمكنه اكتشاف الفيروس في أقل من خمس دقائق، وبهذا الشكل يمكن التوصل للمرضى ومعالجتهم بشكل أسرع من ذي قبل.

تم عمل الاختبار بواسطة باحثين من جامعة أكسفورد ويمكنه تحديد مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا وSARS-CoV-2، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.