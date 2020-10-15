بعد اشتعال أعلى قمة في أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن جبل كليمنجارو

يعد جبل كليمنجارو أعلى جبل فى أفريقيا وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع الموجودة فى العالم، حيث يقع هذا الجبل فى شمال شرق تنزانيا وقد تكون من بركان خامد بالقرب من وادي "ريفت" في شرق إفريقيا. ومكون من ثلاث مخاريط بركانية وهى شيرا وطيبة وماوينسي.

أعلنت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، منذ أيام عن إندلاع حريق في جبل كليمنجارو، حيث انتشرت صورا يبدو فيها جبل كليمنجاورو عليه جيوب من النيران، فكاهي قصة هذا الجبل واين يقع؟.

نظرا لكونه الأعلى فى أفريقيا فإن هذا الجبل لايخلو من السياح حيث توجد به محميات وطنية من بينها منتزه كليمنجارو المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما أن ارتفاعه يبلغ حوالى

مخاريط بركانية

يبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 5895 مترا، ويتكون من ثلاث مخاريط بركانية تمثل كيلو الأعلى ثم ماونسي وشيرا هى آلاف ارتفاع.

الغريب فى جبل كليمنجارو هو وجود قبائل أفريقية لازالت تعيش على منحدرات الجبل هم شعب التشاجا الذي يعيش فى تنزانيا حيث أنهم من أوائل القبائل في المنطقة اعتنقوا المسيحية.

كان الترحال هو أبرز مايميز قبيلة تشاجا إلى أن استقروا على سفوح جبل كليمنجارو، فقسم شعب تشاجا أنفسهم إلى عدد من المشيخات، وسلكوا نظاما أبويًا من النسب والميراث.

لشعب تشاجا عادات غريبة وهى عدم تناول الأسماك باعتبارها ذات طبيعة مماثلة للثعابين ، والتي كانت تعتبر غير ودية في ثقافة تشاجا، فى المقابل قام شعب تشاجا بتربية الطيور بأعداد كبيرة لبيعها لقوافل التجار المارة من الساحل الشرقي.

شعب تشاجا لديه طعامه التقليدي وفقًا للمحاصيل الغذائية التي يزرعونها في منطقتهم، فمعظم الطعام يصنع من الموز، فالاكلة المفضلة مثلا "مشالاري" ، والتى يتم تحضيرها بالموز واللحوم ، بينما تشمل الأطعمة التقليدية الأخرى الكيبورو وهى مكونة من الموز والفاصوليا، فضلا عن كيتاوا والمكونة من الموز والحليب الرائب مثل العصيدة، والمتوري المومن من اللحوم مع الموز مثل العصيدة الغذائية.

الغناء

الطبيعة الجبلية لم تحرم تشاجا من الاستمتاع حيث نجدهم يصنعون المزامير الخشبية والأجراس والطبول كما يعد الرقص والغناء جزءًا من كل احتفال تقريبًا.

وكانت قد نشرت خدمة الحدائق صورة ضبابية على "تويتر"، لما بدا أنه جبل كليمنجارو عليه جيوب من النيران، وكتبت: "اندلع حريق في جبل كليمنجارو عصر اليوم، ولا تزال الجهود جارية لاحتوائه".

واستمر الحريق الذي اندلع يوم الأحد الماضى فوق أعلى قمة في إفريقيا، لمدة ثلاث أيام، ووفقا لهيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا فقد تم استخدام مروحية للتحليق فوق الجبل من أجل تقييم المناطق المعرضة للخطر.

