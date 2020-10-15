ارتفاع قياسي.. الأردن يسجل 2459 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت وزارة الصحة الأردنية، أنها سجلت 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2456 حالة محلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 33009 حالة.
كما سجلت الوزارة 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 282 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة أنه تعافى 99 حالة شفاء اليوم، في المستشفيات المعتمدة لعلاج فيروس كورونا.
ودعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".
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