الاتحاد الأوروبي يمنح مهلة لتركيا قبل فرض عقوبات بسبب المتوسط

اتهمت فرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، تركيا، بمواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي بأفعالها في شرق البحر المتوسط​​، ومنحت أنقرة أسبوعا لتوضيح مواقفها.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيراجع إمكانية فرض عقوبات على تركيا في قمة أوروبية ديسمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيريه الألماني والبولندي: "من الواضح لنا أن تركيا تقوم بشكل دائم بأعمال استفزازية غير مقبولة".

وأضاف أن الكرة كانت في ملعب أنقرة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا للحوار. فيما ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قرار تركيا إعادة سفينة التنقيب إلى البحر المتوسط ​​"غير مقبول".

ولدى سؤاله عن إمكانية تقديم عقوبات الاتحاد الأوروبي، قال إن الإتحاد الأوروبي سينتظر أسبوعًا لتقرير كيفية الرد.

يذكر أنه رغم اتفاق قمة الاتحاد الأوروبي في 2 أكتوبر الجاري على إقناع أنقرة بوقف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص، أعلنت تركيا أمس الأربعاء استئناف عمليات سفينة مسح عن الغاز في شرق المتوسط من جديد.