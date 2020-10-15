أخبار اليمن : آخر إحصاءات فيروس كورونا حول العالم

آخر إحصاءات فيروس كورونا حول العالمأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,093,624 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الخميس في الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 38,571,770 إصابة مثبتة بينما تعافى 26,662,700 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة الدولة التي تسجل اعلى عدد وفيات (216904) متقدمة على البرازيل (151747) ثم الهند (111266) فالمكسيك (84898) وبريطانيا (43155).

ألمانيا تسجل رقما قياسيا يومياً لإصابات كوفيد-19

سجلت ألمانيا التي اعلنت الاربعاء قيودا جديدا في 16 مقاطعة 6638 حالة كورونا جديدة خلال 24 ساعة وهو رقم قياسي منذ تفشي الوباء.

10 ملايين شخص يخضعون لفحوص كشف الإصابة في تشينغداو

خضع ما يقرب من 10 ملايين شخص في مدينة تشينغداو الصينية لفحوص كشف الاصابة بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بؤرة وباء صغيرة فيها.

وضع مقلق جدا في أوروبا

حذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من ان تطور الوباء في اوروبا "مقلق جدا" دون ان يكون مشابها مارس- أبريل.

وأضاف المصدر ان معدلات وفيات "اعلى باربع او خمس مرات من أبريل" قد تسجل "بحلول يناير" في حال تطبيق "استراتيجيات لتخفيف القيود لفترات طويلة".

الاتحاد الأوروبي يسعى لتفادي حجر عام

دعت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس الدول الـ 27 التي تعقد اجتماعا الخميس إلى "القيام بما هو ضروري" من أجل "تجنب الإغلاق العام" في حين يدفعها عودة انتشار الفيروس الى تشديد تدابيرها.

وتعقد الجلسة المقبلة للبرلمان الاوروبي من 19 الى 22 أكتوبر افتراضيا وليس في ستراسبورغ التي لم يزرها النواب الاوروبيون منذ سبعة أشهر.

إجراءات جديدة في لندن

أعلن رئيس بلدية لندن صديق خان انه لن يسمح لسكان لندن التسعة ملايين بلقاء الاصدقاء وافراد العائلة في الداخل بعد ان قررت الحكومة رفع مستوى الانذار في العاصمة البريطانية.

عمليات تفتيش وتظاهرات في فرنسا

يفصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس التدابير الجديدة لوقف تفشي فيروس كورونا غداة اعلان فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من السبت في المنطقة الباريسية وفي ثماني مدن كبرى.

وجرت صباحا عمليات تفتيش طالت منازل ومكاتب وزير الصحة اوليفييه فيران ورئيس الوزراء السابق ادوار فيليب في إطار تحقيق قضائي حول ادارة الازمة الصحية.

وتنظم نقابات استشفائية وتجمعات العاملين الصحيين الخميس تظاهرات للمطالبة بـ "توظيف كبير فوري".

راين إير تقلص عدد رحلاتها

أعلنت خطوط "راين اير" الإيرلندية المنخفضة الكلفة الخميس أنها ستقلص من جديد الطاقة الاستيعابية لرحلاتها، بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض عدد الرحلات، لتصبح هذا الشتاء40% عوضا عن 60% العام الماضي.

فيسبوك يغلق صفحة في نيوزيلندا

أغلق فيسبوك صفحة حزب نيوزلندي قبل يومين من الانتخابات العامة متهما إياه بالترويج لنظريات مؤامرة من خلال نشر معلومات مضللة بشأن كوفيد-19