ألمانيا تستعد للحرب النووية بتدريبات سرية

تجرى ألمانيا، اليوم الخميس، تدريبات سرية مع شركائها فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، تحت اسم "العصر المرن"، لمواجهة ما قالت إنه "سيناريو الرعب" المتمثل بالحرب النووية، بحسب "سكاى نيوز عربية".





وقالت صحيفة "بيلد"، اليوم، إن ألمانيا تجرى التدريبات السرية باستخدام سلاح الجو لمناورات تحاكى نشوب حرب نووية. أضافت: "تشارك فى التدريبات، التى تنطلق من قاعدة نورفينيتش فى غرب ألمانيا، مقاتلات تورنيدو القادرة على حمل أسلحة نووية، ويعتقد أن قاعدة نورفينيتش تستخدم كمخزن بديل للقنابل الهيدروجينية الأمريكية التى تسمى "بى 61"، موضحة أن التمرين "القاسى" يشمل اختبارا أنظمة الدفاع الجوى فى القاعدة التى تعتمد على صواريخ "باتريوت". وأشارت إلى أن التمرين يشمل إخراج الأسلحة النووية من منشآت التخزين تحت الأرض، ونقلها وتركيبها على متن الطائرات، على أن الرحلات تتم بلا وجود الأسلحة النووية على متن هذه الطائرات. وتتخوف دول الناتو والقوى الكبرى فى العالم أيضا من اندلاع الحرب النووية، فى الوقت الرهان أكثر من الماضى، بسبب تزايد الصراعات عالميا.

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