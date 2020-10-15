رئيس أذربيجان : حررنا 40 قرية فى المعارك مع أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، اليوم الخميس، أن قواته حررت 40 قرية فى المعارك مع أرمينيا، مضيفاً أن النزاع هناك سيحل بطريقة عسكرية سياسية، حسبما نقلت قناة "العربية".





بالمقابل، أكد رئيس وزراء أرمينيا، أن كاراباخ خط أحمر بالنسبة لبلاده فى النزاع مع أذربيجان. يشار إلى أن الطرفان مازالا يتبادلان الاتهامات حول خرق الهدنة، فقد أعلن نائب قائد القوات الجوية الأرمينية، بحسب ما أفادت وكالة "أرمن برس"، أن قوات الدفاع الجوى فى كاراباخ أسقطت طائرة حربية أذربيجانية من طراز SU-25. فى حين أشارت وزارة الدفاع فى الإقليم الساعى إلى الانفصال، إلى أن 49 من قواتها قتلوا خلال عمليات دفاعية ضد هجمات أذربيجانية اليوم، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 604.

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