قرارات جديدة للحكومة الإسرائيلية عن إعادة فتح الاقتصاد

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، على إعادة فتح بعض الأنشطة الأقتصادية في البلاد، عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي إعادة فتح رياض الأطفال، وحفلات الزفاف التي تضم 10 أشخاص في الأماكن المغلقة، و20 شخصا في الأماكن المفتوحة.

كما تقرر إعادة فتح الشركات الصغيرة التي لا تتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى خدمات الشحن السريعة، والديلفري.

وشهدت جلسة التصويت معارضة من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي، الذي طالب بزيادة عدد الحضور في حفلات الزفاف، إلا أنه لم يوافق على هذا القرار.

وجاء التصويت عقب 5 ساعات من المداولات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والذي توصلوا إلى ضرورة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

ورفعت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، القيود المفروضة على السفر إلى الخارج في خطوة أولى نحو التخفيف من إجراءات الإغلاق الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان، إنه "سيتم إلغاء قانون الطوارئ الذي يقيد دخول المطار لمن لم يستوفوا المعايير المحددة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر".