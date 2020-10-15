رسائل مسربة تفضح نجل بايدن: تعاون مع شركة صينية وجني الملايين

كشفت رسائل بريد إلكترونية حصلت عليها "ذا بوست شو"، عن تمكن هنتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، من إجراء صفقات مربحة مع أكبر شركة طاقة خاصة في الصين، نيابة عن عائلته.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، استقبل بايدن في 13 مايو 2017، رسالة إلكترونية، تتضمن تفاصيل "صفقة مكافآت" لستة أشخاص مشاركين في مشروع تجاري غير محدد.

وذكرت الرسالة أنه تم تحديد بايدن على أنه "رئيس أو نائب رئيس" اعتمادًا على اتفاق مع شركة CEFC الصينية.

وأشارت الرسالة الإلكترونية أيضًا إلى أن هنتر لديه بعض االتي سيوضحها".

بالإضافة إلى ذلك، حددت الرسالة الإلكترونية المواجهة لهانتر "اتفاقًا مؤقتًا" يتم بموجبه تقسيم 80 % من "حقوق الملكية" أو الأسهم في الشركة الجديدة بالتساوي بين أربعة أشخاص تتوافق الأحرف الأولى منهم مع المرسل وثلاثة مستلمين، مع الحرف "H" على ما يبدو في اشارة إلى نجل بايدن.

وتحدثت الرسالة عن "الرجل الكبير"، لكنها لم تشر إلى من هو.

كما تضمنت رسالة إلكترونية أخرى - أرسلها هنتر بايدن في 2 أغسطس 2017 - صفقة أبرمها مع رئيس الشركة الصينية الذي اختفى منذ ذلك الحين رائد الأعمال "يي جيان مينج"، يطلب فيها نصف ملكية شركة قابضة كان من المتوقع أن تزود بايدن أكثر من 10 ملايين دولار في السنة.

ووفقًا للتقارير، كتب بايدن أن يي قام بتحسين شروط عقد استشاري سابق مدته ثلاث سنوات مع الشركة "سي إي إف سي تشاينا إنرجي"والذي كان سيدفع له 10 ملايين دولار سنويًا "كمقدمة فقط".

وأوضح بايدن أن الصفقة كانت مثيرة لاهتمامه وعائلته، خاصة أنهم سيكونون شركاء في حقوق الملكية والأرباح في المشروع المشترك والاستثمارات.

وأظهرت صورة مؤرخة بتاريخ 1 أغسطس 2017، مخططًا مكتوبًا بخط اليد تتحدث عن ملكية شركة أطلق عليها Hudson West مقسمة بنسبة 50/50 بين كيانين يسيطر عليهما في النهاية هنتر بايدن وشخص جاء تحت مسمى "رئيس مجلس الإدارة".

وقد تم حل الشركة بعد ذلك، وكان مكتب المحاماة الخاص بهنتر بايدن مشاركا في ملكيتها، وفقًا للتقرير.