ترامب يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات الرئاسة المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة اليوم الخميس، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر ستكون متاحة يوم الانتخابات.

ورد ترامب عندما سئل عما إذا كان يتوقع أن تكون هناك نتيجة انتخابات يوم 3 نوفمبر، قائلا "ينبغي أن يكون الأمر كذلك".

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وأضاف ترامب: "لقد فزنا بالكثير من القضية" متابعا "الكثير من القضايا التي فزنا بها، يجب عليهم تقديم نتيجة ... لقد فزنا بالعديد من الحالات التي أصبح فيها 3 نوفمبر يومًا مهمًا للغاية."

وأكد ترامب أن كل ما يريده هو انتخابات نزيهة، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات بحلول نهاية 3 نوفمبر؛ لأن هناك ست ولايات متأرجحة - هي ميشيجان ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس وويسكونسن - وستسمح بوصول بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت متأخر طالما أنها كذلك، مختومة بالبريد يوم الانتخابات.