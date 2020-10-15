بأغلبية ساحقة.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اتفاقية السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة.
وصوت 80 عضوًا بالكنيست لصالح معاهدة السلام مع الإمارات مقابل 13 عضوًا صوتوا ضدها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على صياغة معاهدة السلام مع الإمارات، الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وكان نتنياهو وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر.
وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث الاثنين الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه خلال الاتصال تم استعراض الخطوات التي يجرى اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
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