محلل أمريكي: أردوغان سيغزو سوريا حال هزيمة ترامب في الانتخابات

قال المحلل الأمريكي وخبير الدراسات الكردية، الدكتور ثورو ريدكرو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يستخدم الهزيمة الانتخابية المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذريعة لغزو آخر لشمال شرق سوريا.

وأوضح ريدكرو، في تصريحات أدلى بها لـ موقع North Press أن "أردوغان يعرف أن هذين الشهرين ونصف الشهر ستكون فرصته الأخيرة لمهاجمة حلفاء أمريكا الأكراد في سوريا قبل أن يتولى المرشح الديمقراطي جو بايدن السلطة حال فوزه ومنع مثل هذا الإجراء".

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ولدى ترامب سجل أقل من المرغوب فيه بخيال اردوغان عندما يتعلق الأمر بالأكراد السوريين، إذا ما فاز بايدن بالرئاسة الامريكية.

وقال مسؤول كردي سوري، اتخذ ترامب في أكتوبر قرار سحب القوات الأمريكية من المنطقة، ما مهد الطريق للهجوم التركي على المدن الحدودية رأس العين وتل أبيض، مضيفا أنه حتى أولئك في إدارة ترامب أصيبوا بالصدمة والانزعاج من هذا التغيير المفاجئ في السياسة.

واستقال كل من المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش) ، بريت ماكجورك ، ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس احتجاجًا على قرار الانسحاب، حيث صرح الأخير بأن القرار "جاء بمثابة صدمة.

ويشير ريدكرو إلى أن سياسة ترامب غير المتسقة بشأن تركيا وشمال سوريا قد تكون لها علاقة بمصالحه الشخصية في تركيا.

وأوضح ريدكرو أنه "تم الإبلاغ عن أن أردوغان اتصل شخصيًا بترامب مرتين في الأسبوع في الماضي" ، مضيفًا أن "ترامب نفسه اعترف بأن لديه" تضاربًا في المصالح "مع تركيا".

وأضاف أن "بايدن سجل انتقاده لقرار ترامب بخيانة وحدات حماية الشعب "قوات سوريا الديمقراطية" والسماح بغزو تركيا في أكتوبر 2019 ، وأردوغان يعلم أنه لن يكون لديه مرة أخرى رئيس أمريكي خاضع لمصالحه وعرضة لأكاذيبه".

وأوضح ريدكرو كذلك أنه في حالة هزيمة ترامب في الانتخابات في 3 نوفمبر 2020، فإن هذا سيعطي تركيا نافذة لمدة 78 يومًا، حتى يتولى بايدن السلطة في 20 يناير 2021، لإطلاق غزو جديد لشمال سوريا واحتلالها.