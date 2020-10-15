إغلاق جزئي في بولندا بسبب كورونا.. ووضع 152 مقاطعة بالمنطقة الحمراء

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الخميس، فرض إغلاق جزئي في البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البولندية، وضع 152 مقاطعة في المنطقة الحمراء بعد أن سجلت بولندا أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا.
وسجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8099 حالة إصابة جديدة بكورونا، فضلا عن وفاة 91 شخصا.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا إلى 149903 حالات، فيما توفى 3308 اشخاص حتى الآن منذ بداية الوباء.
وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي من ضمان سلامة المواطنين، مشددا على أن كورونا تهديد حقيقي وخطر.
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