بموجب اتفاق السلام.. نائب مجلس السيادة السوداني: سيتم إعفاء ولاة الولايات

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن ولاة الولايات سيتم إعفائهم بموجب اتفاق السلام السودانى، وأعلن عن تشكيل لجان لحل مشكلة شرق السودان بالتراضي، مشيرًا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في ولاية كسلا بسبب إقالة الوالي، ووجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية إن دقلو ناقش خلال لقائه الإدارات الأهلية بالشرق، قضايا الشرق، وأكد أن مسار الشرق تم التوقيع عليه بحضور دولي واقليمي، وأقر قيام مؤتمر الشرق التشاوري بالتوافق ودون إقصاء لأحد.

اقرأ أيضًا:





ودعا النائب الأول أهل الشرق للتحلي بالصبر والحكمة ونبذ العنف والعنصرية، وقال إنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية لحل مشكلة الشرق حلًا جذريًا، ودعا للإعداد الجيد لمؤتمر الشرق.

وناشد ناظر البني عامر، علي إبراهيم دقلل، أهل الشرق بالتحلي بالصبر، وقال "نحن مع الدولة لوضع الحلول التي وعدتنا بها"، وأضاف أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، مشيرًا إلى أن الأحداث بسبب تعيين وإقالة والي كسلا، وأكد دقلل أنه سيأتي الحل الذي يرضي للجميع.

من جانبه، أكد مك البوادرة المك متوكل حسن دكين، أن ما حدث في الشرق بسبب بعض المطامع السياسية، وقال إننا التقينا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وشرح لنا اتفاق السلام وإعفاء الولاة، وأضاف "عرفنا منه الكثير من الأمور الغائبة عنا"، وأكد أن أهل الشرق سيعملون من أجل سلامة البلاد وعلى التصالح والتصافي، مبينًا أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، وأشار إلى أن المؤتمر التشاوري لأهل الشرق منصوص عليه في اتفاقية السلام، وناشد المواطنين بالتحلي بالصبر، ودعا للدخول في الاعداد للمؤتمر من أجل وحدة أهل الشرق ورتق النسيج الاجتماعي.

