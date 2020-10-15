الكنيست الإسرائيلى يقر بالأغلبية اتفاق السلام مع الإمارات

ولقيت المعاهدة إجماعا من الحكومة والمعارضة وذلك "لأهمية الاتفاقية التاريخية للبلدين والمنطقة عموما".

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الكنيست، إن "هذا هو يوم لم تكن أيام كثيرة مثله فى تاريخ دولة إسرائيل وفيه تعرض اتفاقية سلام مع دولة عربية على الكنيست للمصادقة عليها. أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه وولى عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد وهو قائد شجاع ورائد وصديق ولكل من ساعد على مر السنين دفع السلام التاريخى الذى نحييه هنا اليوم قدما".

وأضاف: "نطرح اتفاقية سلام. ليست فيها رسائل خطية جانبية وملاحق سرية. نعزز علاقاتنا مع الإمارات ونقوم بذلك بموازاة كفاحنا غير المتوقف ضد كورونا".