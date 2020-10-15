شاهد .. الملكة إليزابيث تخرج للمرة الأولى منذ 7 أشهر





شاركت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، فى أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشى كورونا فى بريطانيا قبل 7 أشهر، إذ تفقدت مختبر بورتون تاون العسكرى فى جنوب غرب المملكة.

والتقت الملكة البالغة الرابعة والتسعين برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم". واتخذت إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة. وهذه المرة الأولى تغادر الملكة مقرّها الملكى منذ تطبيق تدابير الحجر فى مارس الماضى.

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