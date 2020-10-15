الولايات المتحدة تشارك فى استضافة مؤتمر لدعم لاجئى الروهينجا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستشارك كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبى ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى استضافة المؤتمر الدولى الافتراضى لدعم لاجئى الروهينجا يوم 22 أكتوبر الجارى.





وقال نائب وزير الخارجية الأمريكى ستيفن بيجون، اليوم، إن بلاده تدعو، مع سائر الشركاء، إلى الاستجابة لهذه الأزمة الدولية ومساعدة أقلية الروهينجا فى داخل ميانمار وخارجها وسائر المشردين من جنوب وجنوب شرق آسيا وزيادة ضخ الاستثمارات فى المناطق المتضررة.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية تطالب سائر الدول والجهات، سواء من المتبرعين الحاليين أو الجدد، إلى المساهمة فى رفع المعاناة عن هؤلاء اللاجئين.

وكانت الأمم المتحدة قد وجهت مناشدة لتقديم أكثر من مليار دولار معونات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش هذا العام، غير أن ما تمت المساهمة به حتى الآن لا يزيد على نصف المطلوب، وهو ما ترك فجوة فى تمويل المساعدات للاجئين الذين تضرروا كذلك من جائحة كورونا.