وقال نائب وزير الخارجية الأمريكى ستيفن بيجون، اليوم، إن بلاده تدعو، مع سائر الشركاء، إلى الاستجابة لهذه الأزمة الدولية ومساعدة أقلية الروهينجا فى داخل ميانمار وخارجها وسائر المشردين من جنوب وجنوب شرق آسيا وزيادة ضخ الاستثمارات فى المناطق المتضررة.
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تطالب سائر الدول والجهات، سواء من المتبرعين الحاليين أو الجدد، إلى المساهمة فى رفع المعاناة عن هؤلاء اللاجئين.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت مناشدة لتقديم أكثر من مليار دولار معونات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش هذا العام، غير أن ما تمت المساهمة به حتى الآن لا يزيد على نصف المطلوب، وهو ما ترك فجوة فى تمويل المساعدات للاجئين الذين تضرروا كذلك من جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تشارك فى استضافة مؤتمر لدعم لاجئى الروهينجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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