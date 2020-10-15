آبي أحمد يعين ألد معارضيه مديرا عاما لمكتب تنسيق المشاركة العامة لـ سد النهضة

عيّن رئيس الوزراء اثيوبيا أبي أحمد، اليوم الخميس، الدكتور أريجاوي برهي، أحد قادة المعارضة المخضرمين، مديرا عاما لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ويعد أريجاوي برهي أحد قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذي قضى سنوات في المنفى وعاد إلى الوطن قبل عامين بعد الإصلاح الذي قامت به إدارة رئيس الوزراء أبي.

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وهو حاليا رئيس حزب "تحالف تيجراي الديمقراطي المعارض".

وكان الدكتور أريجاوي أيضًا أحد مؤسسي جبهة تحرير شعب تيجراي TPLF.

وتم إنشاء مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة مباشرة بعد الإعلان عن إنشاء السد لحشد الدعم الشعبي.

وقد قام المكتب حتى الآن بتأمين ما يقرب من 14 مليار بر اثيوبي لتمويل بناء السندات بشكل رئيسي من خلال شراء السندات والمنحة المالية من القطاع العام بما في ذلك القطاع الخاص والشتات الإثيوبي.