بومبيو يتعاطف مع أرمينيا ضد أذربيجان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن أمله في أن تتمكن أرمينيا من الدفاع عن نفسها ضد أذربيجان في أزمة كاراباخ.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، إن جيشه سيطر على 40 قرية في المعارك مع أرمينيا بإقليم ناجورني قره باج.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أضاف علييف أن النزاع مع أرمينيا سيحل بطريقة عسكرية سياسية.

وكان علييف أكد في تصريحات صحفية اليوم، أن قوات بلاده تمكنت بالفعل من السيطرة على منطقتين من المناطق الخمس في إقليم قره باج، وإنه سيتم السيطرة على جميع تلك المناطق ما لم تقبل أرمينيا بالانسحاب من الإقليم في إطار جدول زمني محدد.

فيما أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن حق ناجورني كاراباخ في تقرير مصيره، يعد الخط الأحمر للبلاد في النزاع مع أذربيجان، مشيرا إلى أنه لا يمكن التخلي عن ذلك.

وقال باشينيان في مقابلة مع "روسيا سيجودنيا"، دميتري كيسيليف، إنه "يوجد مثل هذا الخط الأحمر، وهذا الخط هو حق شعب ناجورني كاراباخ في تقرير مصيره".

وأضاف باشينيان، أن أرمينيا كانت مستعدة دوما لمثل هذه التسوية. وكانت المبادرة الأكثر شهرة هي مبادرة قازان، لكن أذربيجان رفضت التوقيع على هذه الاتفاقات لأنها لم ترغب ولن ترغب في قبول حق الأرمن في كاراباخ".