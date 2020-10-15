تميم عن أردوغان: والدي ولن أتوقف عن دعمه نهائيا

أكدت صحيفة يني شفق الموالية لحكومة رجب طيب أردوغان أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتبر الرئيس التركي "أبا" له، كما أنه يدين له بالولاء.
وقال الكاتب في الصحيفة محمد أسيت إن أمير قطر قد أكد على هذا الأمر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقدمت قطر لتركيا دعمًا ماليًا مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك صفقة مقايضة ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار، ساعدت بشكل كبير في درء أزمة العملة التركية في نوفمبر من العام الماضي. وتم توسيع الصفقة إلى 15 مليار دولار في مايو الماضي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية.
ونقل أسيت عن ماكرون قوله إن تدخل قطر "أنقذ" أردوغان، ورد عليه آل ثاني قائلًا: "إنه والدي ... لن أتوقف عن دعمه أبدًا".
وقال موقع "أحوال" التركي إن كلا من تركيا وقطر تعاونا على دعم جماعة الإخوان المسلمين، وأنشطتها المهددة لإستقرار البلاد في المنطقة.
وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في العاصمة القطرية الدوحة، أقامتها عقب المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها المستمر للإرهاب في المنطقة.
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