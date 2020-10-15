حملة بايدن تعلن سلبية فحص كورونا لمرشح الرئاسة الأمريكية

أعلنت حملة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، سلبية تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أجراه مؤخرا.
وقالت الحملة وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية: "كجزء من روتين الاختبار المعتاد لدينا، خضع نائب الرئيس بايدن لاختبار كورونا الليلة الماضية ولم يتم اكتشاف وجود فيروس لديه".
وأعلنت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، ظهور الرئيس دونالد ترامب في لقاء تليفزيوني اليوم الخميس، للرد على أسئلة المواطنين، وذلك في نفس توقيت ظهور مرشح الرئاسية الأمريكية جو بايدن في لقاء تليفزيوني آخر.
يأتي ذلك عقب إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن، عقب إعلان الرئيس الأمريكي عدم المشاركة بها بسبب كونها افتراضية، ما دفع بايدن للانسحاب منها.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبينيوم ريسيرش" وصحيفة "الجارديان"، تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على منافسه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفارق قياسي بلغ 17 نقطة.
وبحسب صحيفة "الجارديان"، أظهر الاستطلاع أن حوالي 57٪ من الناخبين المحتملين يعتزمون التصويت لصالح بايدن ، بينما قال 40٪ فقط إنهم سيصوتون للرئيس الحالي ترامب.
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