رقم قياسي صادم.. فرنسا تسجل 30 ألفا و600 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت السلطات الصحية 30621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة قياسية عن أمس بفارق 22،591.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 809684 حالة.

ورصدت السلطات 88 وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 33125.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أمس الثلاثاء، ضرورة التكاتف في مواجهة فيروس كورونا في فرنسا.

وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية نقلتها قناة "فرانس 24": "نحن نعيش موجة ثانية من تفشي كورونا الفيروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد وليس لدينا أسرة احتياطية في المستشفيات".

وأضاف أنه لا يريد فرض حظر تجوال شامل، حتى لا يتضرر الاقتصاد، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الحالة الاقتصادية في المدن التي سيفرض فيها التجوال الليلي.