بومبيو: سأظل وزيرا للخارجية فى حال فوز ترامب بولاية ثانية

وأجاب بومبيو، خلال لقاء تلفزيونى نقلته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، لدى سؤاله عن بقائه وزيراً للخارجية فى حال فوز ترامب مرة ثانية بـ"نعم"، مضيفاً "وهذا بكل وضوح متروك لرئيس الولايات المتحدة".
ويشغل مايك بومبيو منصب وزير الخارجية منذ أن عينه ترامب فى أبريل 2018، كما تولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أبريل 2018.
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