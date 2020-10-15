رقم قياسى جديد .. فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسى منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية، وحسبما أفادت "روسيا اليوم".

ويبلغ معدل إيجابية الاختبار 12.6٪ ويبلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة الآن 809684.

ومع 88 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، بلغ عدد ضحايا الوباء فى فرنسا 33125 .

وارتفع عدد الأشخاص المصابين بكورونا وتم إدخالهم للمستشفى بواقع 411 ليصل إلى 9605، فيما دخل 77 شخصا إضافيا خلال اليوم الأخير إلى وحدة العناية المركزة ليرتفع المجموع 1750 مريضا.