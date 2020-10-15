أمريكا تتهم تركيا بزيادة المخاطر فى النزاع بإقليم قره باغ

وقال بومبيو فى مقابلة: "إنه أمر خطير. لدينا الآن الأتراك، الذين تدخلوا وقدموا الموارد لأذربيجان، مما زاد من المخاطر، وزاد من قوة النيران المستخدمة فى هذه المعركة التاريخية، فى منطقة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة".
وشدد بومبيو على أن الصراع طويل الأمد ويجب أن يتم حله فقط من خلال مفاوضات سلمية وليس عن طريق السلاح، مضيفا: "بالتأكيد ليس مع أطراف ثالثة تأتى لتضفى قوتها النارية على ما هو بالفعل برميل بارود".
وأردف: "نأمل أن يكون الأرمن قادرين على الدفاع ضد ما يفعله الأذربيجانيون، وأنهم جميعا، قبل أن يحدث ذلك، سينفذون وقف إطلاق النار بشكل صحيح، ثم يجلسون على الطاولة ويحاولون حل هذا الأمر. إنها حقا مجموعة مشاكل تاريخية ومعقدة".
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