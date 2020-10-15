12 ألف شرطي وغرامات قاسية.. فرنسا تعلن إجراءات حظر التجول الليلي

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إجراءات فرض حظر التجول الليلي في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسهم العاصمة باريس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وفق ما نقلته "فرانس برس" إنه تقرر نشر 12 ألف شرطي بداية من ليل السبت، وذلك من أجل تطبيق حظر التجول.

فيما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، عن تقديم حزمة من المساعدات إلى القطاعات المتضررة من الإجراءات الجديدة، وعلى رأسهم المطاعم والمقاهي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "في الساعة 9 مساءً، على الجميع أن يكونوا في منازلهم. كذلك جميع الأماكن التي تقدم خدمات عامة أو تستقبل زبائن ستكون مغلقة. كما حدث خلال الحجر المنزلي في مارس الماضي".

وأضاف: "سيُسمح ببعض التحركات الاستثنائية. للتحرك بعد الساعة 9 مساءً، ستحتاج إلى تقديم شهادة تثبت أنك تمثل إحدى هذه الاستثناءات. وتشمل هذه الاستثناءات: السفر، الذهاب إلى العمل، مساعدة أحد أفراد الأسرة، أو الخروج في نزهة مع الحيوانات الأليفة. أما خلال النهار، فسيتم الالتزام دوما بالإجراءات الوقائية المفروضة منذ أشهر كاحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين باستمرار".

وأضاف أنه سيستمر تطبيق القواعد الاعتيادية الصارمة خلال النهار كما ستبقى الحانات مغلقة وكذلك صالات الرياضة باستثناء الأطفال والرياضيين المحترفين الذين يطبقون بروتوكولات محددة. الحفلات الضخمة ممنوعة، والتجمعات الخاصة محدودة عند ستة أشخاص حتى في المطاعم. من لا يلتزم بذلك، سيدفع غرامة قدرها 135 يورو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء فرض حظر تجول ليلي في عدد من المدن إلى جانب باريس، كما أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد.