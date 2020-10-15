أرمينيا: أرسلنا أدلة لـ روسيا تثبت وجود مرتزقة مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا، أنها أرسلت أدلة لروسيا تثبت وجود مرتزقة مع قوات أذربيجان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "العربية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد اليوم الخميس، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان.

وقال المرصد السوري، نقلًا عن مصادره، إن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة السوريين وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم ناجورني قره باج إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآمينية

وأكد وصول دفعة جديدة من السوريين إلى أذربيجان، تتضمن نحو 200 مقاتل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم هناك، ما لا يقل عن 1650 مرتزقا.

ولفت المرصد إلى أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفا من المجتمع الدولي بما يتعلق بقانون "تجنيد المرتزقة".