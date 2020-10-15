السعودية: لا بد من إعادة التفاوض بين فلسطين وإسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف بن فرحان، خلال مشاركته على الإنترنت في فعالية لإحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية: "في نهاية المطاف، إن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

كانت الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر الماضي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اتفاقية السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة.

وصوت 80 عضوًا بالكنيست لصالح معاهدة السلام مع الإمارات مقابل 13 عضوًا صوتوا ضدها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على صياغة معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين، الاثنين الماضي.