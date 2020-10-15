أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف بن فرحان، خلال مشاركته على الإنترنت في فعالية لإحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية: "في نهاية المطاف، إن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
كانت الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر الماضي.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اتفاقية السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة.
وصوت 80 عضوًا بالكنيست لصالح معاهدة السلام مع الإمارات مقابل 13 عضوًا صوتوا ضدها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على صياغة معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين، الاثنين الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: لا بد من إعادة التفاوض بين فلسطين وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.